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Эксперты спрогнозировали рост цен на подсолнечник на 10%

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Падение цен на подсолнечник, которое продолжалось две недели прекратилось. Аналитики аграрного издания "СовЭкон" назвали это снижение странным и спрогнозировали в скором времени рост цен как минимум на 10%.

На прошлой неделе средние цены на подсолнечник укрепились на 625 рублей, до 42 575 рублей за тонну (без НДС), на фоне повышения закупочных цен маслозаводами. До этого они за две недели снизились примерно на 8%. Это снижение, отмечает "СовЭкон", выглядело весьма странно. Цены на масло в России и в мире быстро растут, запасы подсолнечника в стране находятся на многолетних минимумах.

Теперь многие заводы вновь активно повышают закупочные цены. Потенциал роста цены эксперты оценивают минимум в 10% от текущих уровней.

"Основной фактор, который может резко поменять конъюнктуру, - введение экспортной пошлины на масло. Однако пока этот риск нам и участникам рынка, продолжающим повышать цены на масло, кажется низким", - говорится в отчете аналитиков.

На минувшей неделе экспортные цены на подсолнечное масло выросли на $60, до $1500 (FOB) за тонну. На внутреннем рынке котировки установили очередной рекорд в 101 850 рублей за тонну (с НДС).

В декабре прошлого года Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства проект постановления о возможности введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее чем 135 евро за тонну.

СовЭкон Минэкономразвития

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