Власти РФ будут вести постоянный мониторинг цен на товары и услуги

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Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ вводит постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, закрепив за ведомствами конкретный перечень товаров и услуг, стоимость которых они должны будут отслеживать и в случае ускоренного ее роста или рисков подорожания предлагать меры экономического реагирования, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Распоряжением, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, "за министерствами и ведомствами закреплены группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными".

"Мониторингом и оценкой динамики цен займется Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой", - говорится в сообщении. Если в ходе мониторинга будет обнаружена тенденция к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или выявлены риски существенного подорожания, то об этом будут уведомляться профильные министерства и ведомства. Они также должны будут подготовить и представить правительству предложения "по возможным мерам экономического реагирования", сообщили в пресс-службе.

"Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен", - отмечают в правительстве.

Согласно распоряжению, в ведении Минсельхоза будут продукты питания: продукция из мяса, рыбы, масло и жиры, молоко и молочная продукция, включая сыр, яйца, сахар, кондитерские изделия, чай, кофе, хлеб и хлебобулочные изделия, макароны и крупы, овощи, включая картофель, а также табачные изделия.

Росалкогольрегулирование назначено ответственным за цены на спиртное.

За Минпромторгом закреплены непродовольственные товары: одежда и белье, трикотажные изделия, обувь, моющие и чистящие средства, парфюмерно-косметические товары, галантерея, мебель, электротовары и другие бытовые приборы, бумажно-беловые товары, телерадиотовары, персональные компьютеры, строительные материалы, средства связи (стационарный телефон).

За Минздравом закреплены медицинские изделия и лекарства, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.

Минэнерго будет отвечать за цены на бензин (марок АИ-92 и АИ-95) и дизельное топливо (зимнее и летнее).

Минцифры будет следить за тарифами на услуги связи, Минстрой - за тарифами на жилищно-коммунальные услуги.

Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным электротранспортом.

Минпросвещения - за услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки - за услуги высшего образования.

В ведении Ростуризма будут цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке (при этом мониториться будет весь спектр отелей - от хостелов до пятизвездочных).

Минкультуры будет отвечать за ситуацию в подведомственных учреждениях культуры.

Ситуация с ценами в РФ

Как сообщалось, в декабре 2020 года была создана межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары, которую возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По данным Росстата, инфляция в РФ в феврале 2021 года ускорилась до 0,8% с 0,7% в январе. За январь-февраль 2021 года цены выросли на 1,5%.

Инфляция в феврале значительно превысила ожидания - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на данный период, подготовленный "Интерфаксом" в конце месяца, равнялся 0,6%, прогноз Минэкономразвития - 0,5-0,6%.

В годовом выражении инфляция в РФ в феврале 2021 года, по данным Росстата, ускорилась до 5,7% с 5,2% на конец января и 4,9% на конец декабря.

Это максимальное значение годовой инфляции с ноября 2016 года (тогда она равнялась 5,8%) и выше ожиданий ЦБ - председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 12 февраля заявляла, что годовая инфляция в России достигнет пика в районе 5,5% в начале марта, после чего начнет постепенно снижаться.