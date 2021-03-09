Власти РФ будут вести постоянный мониторинг цен на товары и услуги
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ вводит постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, закрепив за ведомствами конкретный перечень товаров и услуг, стоимость которых они должны будут отслеживать и в случае ускоренного ее роста или рисков подорожания предлагать меры экономического реагирования, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Распоряжением, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, "за министерствами и ведомствами закреплены группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными".
"Мониторингом и оценкой динамики цен займется Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой", - говорится в сообщении. Если в ходе мониторинга будет обнаружена тенденция к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или выявлены риски существенного подорожания, то об этом будут уведомляться профильные министерства и ведомства. Они также должны будут подготовить и представить правительству предложения "по возможным мерам экономического реагирования", сообщили в пресс-службе.
"Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен", - отмечают в правительстве.
Согласно распоряжению, в ведении Минсельхоза будут продукты питания: продукция из мяса, рыбы, масло и жиры, молоко и молочная продукция, включая сыр, яйца, сахар, кондитерские изделия, чай, кофе, хлеб и хлебобулочные изделия, макароны и крупы, овощи, включая картофель, а также табачные изделия.
Росалкогольрегулирование назначено ответственным за цены на спиртное.
За Минпромторгом закреплены непродовольственные товары: одежда и белье, трикотажные изделия, обувь, моющие и чистящие средства, парфюмерно-косметические товары, галантерея, мебель, электротовары и другие бытовые приборы, бумажно-беловые товары, телерадиотовары, персональные компьютеры, строительные материалы, средства связи (стационарный телефон).
За Минздравом закреплены медицинские изделия и лекарства, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.
Минэнерго будет отвечать за цены на бензин (марок АИ-92 и АИ-95) и дизельное топливо (зимнее и летнее).
Минцифры будет следить за тарифами на услуги связи, Минстрой - за тарифами на жилищно-коммунальные услуги.
Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным электротранспортом.
Минпросвещения - за услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки - за услуги высшего образования.
В ведении Ростуризма будут цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке (при этом мониториться будет весь спектр отелей - от хостелов до пятизвездочных).
Минкультуры будет отвечать за ситуацию в подведомственных учреждениях культуры.
Ситуация с ценами в РФ
Как сообщалось, в декабре 2020 года была создана межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары, которую возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
По данным Росстата, инфляция в РФ в феврале 2021 года ускорилась до 0,8% с 0,7% в январе. За январь-февраль 2021 года цены выросли на 1,5%.
Инфляция в феврале значительно превысила ожидания - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на данный период, подготовленный "Интерфаксом" в конце месяца, равнялся 0,6%, прогноз Минэкономразвития - 0,5-0,6%.
В годовом выражении инфляция в РФ в феврале 2021 года, по данным Росстата, ускорилась до 5,7% с 5,2% на конец января и 4,9% на конец декабря.
Это максимальное значение годовой инфляции с ноября 2016 года (тогда она равнялась 5,8%) и выше ожиданий ЦБ - председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 12 февраля заявляла, что годовая инфляция в России достигнет пика в районе 5,5% в начале марта, после чего начнет постепенно снижаться.