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Осужденных в РФ могут привлечь к производству мусорных контейнеров

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний готова подключить свои производственные и трудовые ресурсы в рамках массового производства контейнеров для раздельного сбора отходов, сообщил директор ФСИН Александр Калашников на встрече с главой Минприроды Александром Козловым.

"В системе есть производственные мощности, на которых можно наладить выпуск контейнеров. Сейчас в некоторых учреждениях их уже выпускают, но если внедрить единый стандарт и получить общероссийский заказ, то производство будет организовано в каждом субъекте", - сказал Калашников, которого цитирует пресс-служба Минприроды.

По его словам, к производству мусорных контейнеров ФСИН может привлечь заключенных под стражу, а также тех, кто приговорен к принудительным и испытательным работам.

"Минимум 2 тысячи человек сейчас уже могут поработать на благо общества и быть перевоспитаны трудом. А если учитывать весь спецконтингент, то это десятки тысяч людей", - заявил в свою очередь участвовавший во встрече замдиректора ФСИН Рустам Степаненко.

Глава Минприроды сообщил, что ведомство планирует определить единый стандарт производства контейнеров. "Нам нужно будет определиться с единым стандартом для производства, отработать (этот вопрос) с "Российским экологическим оператором" и региональными операторами", - сказал Козлов.

В пресс-службе Минприроды отмечают, что в 2021 году региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) планируют приобрести порядка 88 тыс. мусорных контейнеров. Однако их совокупная потребность для организации в стране раздельного сбора отходов оценивается более чем в 290 тыс. штук.

В январе текущего года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, курирующая экологию, заявила о необходимости к 2030 году вдвое сократить объем захоронений ТКО на полигонах России. По ее словам, для этого, в первую очередь, необходимо организовать раздельный сбор мусора на каждой контейнерной площадке.

ФСИН Александр Калашников Минприроды Александр Козлов Рустам Степаненко

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