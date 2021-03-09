Генпрокуратура оценила почти в 11 млрд рублей долги малого бизнеса по зарплате

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - На 1 января 2021 года общая сумма долгов по зарплатам на малых предприятиях (МП) и у индивидуальных предпринимателей (ИП) превысила 10,6 млрд рублей, сообщили в Генпрокуратуре России.

Речь идет о долгах на предприятиях, которые не охвачены статистическим наблюдением со стороны государства. По данным Росстата, за 2020 год просроченная задолженность по заработной плате организаций-респондентов статистического наблюдения снизилась с 2,114 млрд руб. до 1,628 млрд рублей, отметили в надзорном ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, в прошлом году было возбуждено больше тысячи уголовных дел о нарушениях с выплатами зарплат, были привлечены к уголовной ответственности свыше 23 тысяч человек, погашена задолженность перед работниками почти на 24 млрд рублей.

Всего в 2020 году в сфере оплаты труда были выявлены более 309 тысяч нарушений закона и в суды поступили почти 140 тысяч исков на сумму более 5 млрд рублей.

"Основной причиной несвоевременной выплаты заработной платы по-прежнему является отсутствие собственных средств предприятий, которое в большинстве случаев связано с их финансовой несостоятельностью", - уточнили в ведомстве.

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