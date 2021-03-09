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Президент РФ подписал закон о праве ЦИК инициировать блокировки в интернете

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Центризбиркома и региональных избиркомов инициировать временную блокировку незаконной интернет-агитации.

Согласно закону, избирком может обратиться в Роскомнадзор с сообщением о нарушении порядка агитации в интернете. В результате могут быть временно заблокированы как отдельные интернет-страницы с агитацией, так и целые ресурсы, где она размещена. При этом к сайтам могут применяться санкции, если они не принимают мер по ограничению доступа к агитации.

ЦИК сможет инициировать блокировку на выборах федерального уровня, а региональные избиркомы - на региональных выборах.

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Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщалось, в итоговом тексте закона появилась поправка в закон о парламентских выборах: ЦИК получает право устанавливать особенности изготовления и распространения агитационных материалов - в том числе в интернете.

Ранее у избирательных комиссий отсутствовал действенный механизм реагирования при обнаружении в интернете информации либо агитационных материалов, которые нарушают требования избирательного законодательства. Теперь, как говорилось в пояснительной записке к законодательной инициативе, такой механизм должен появиться.

В ЦИК ранее заявляли, что новый закон позволит оперативно пресекать нарушения. Депутат Александр Хинштейн выражал надежду, что реакция на законопроект ряда IT-гигантов, в том числе Facebook, Twitter и YouTube, будет адекватной.

ЦИК Владимир Путин

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