РКН обсудил серию "Южного парка" с представителями Paramount Comedy

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Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор вызвал для проведения профилактической беседы представителей телеканала Рaramount Comedy в связи с содержанием одной из серий мультсериала "Южный парк" (South Park), сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала при формировании сетки вещания более тщательно подходить к вопросу подбора видеоматериалов и соотносить их с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также морально-этических норм российского общества", - говорится в сообщении РКН.

В ведомстве рассказали, что "при осуществлении мониторинга было установлено, что в эфире телеканала в одной из серий мультсериала "Южный парк" демонстрировались сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами".

Там напомнили, что в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом (ст. 134 УК РФ).

Мультсериал имеет знак информационной продукции "18+", распространяется после 23:00 и ориентирован на взрослую аудиторию, отмечается в сообщении.