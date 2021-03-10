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Мужчина получил условный срок за наезд на полицейского 23 января в Москве

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Москве вынесен первый приговор по уголовному делу, возбужденному после несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Пресненский суд назначил год лишения свободы условно Александру Мучаеву за наезд на полицейского на автомобиле, сообщили в пресс-службе суда.

Дело слушалось в особом порядке - без исследования доказательств, что подразумевает признание вины подсудимым. В суде добавили, что Мучаев выплатил потерпевшему 100 000 рублей компенсации морального вреда по его гражданскому иску, поэтому производство по иску было прекращено.

Гособвинитель требовал для подсудимого полтора года в колонии общего режима. По версии следствия, Мучаев 23 января в Пресненском районе наехал на полицейского, который потребовал, чтобы он остановился.

Мучаев был задержан и затем отпущен домой под запрет определенных действий.

Несогласованные акции в поддержку Навального прошли в Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля. В связи с этими акциями было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК), хулиганстве (ст. 213 УК).

Протесты в Москве

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Пресненский суд Москва Александр Мучаев Алексей Навальный

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