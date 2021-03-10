Ученые выяснили, зачем людям длинный нос

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Международная группа ученых установила, что человеческий организм потребляет примерно вдвое меньше воды, чем организм человекообразных обезьян, и в этом людям помогает длинный нос, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Отмечается, что соответствующие биологические механизмы развились после миграции в более жаркую и засушливую местность и появления адаптации в виде интенсивного потоотделения. При этом с изменением рациона питания и появлением термической обработки пищи содержание воды в самой пище уменьшилось.

Ученые измерили и сравнили показатели обмена воды в организме людей и человекообразных обезьян. В эксперименте участвовали 309 человек с разным образом жизни (от офисных сотрудников до охотников-собирателей) и 72 животных - шимпанзе, бонобо, горилл и орангутанов из зоопарков и заповедников. У каждой особи измеряли потребляемую и выделяемую жидкость, а при расчетах делали поправки на физическую активность, расход энергии, температуру и влажность окружающей среды.

"Выяснилось, что у людей ежесуточный "круговорот" воды в организме на 30-50% меньше, а соотношение "потребляемая вода/энергия пищи" чуть ли не вдвое ниже, чем у обезьян. При этом люди ведут не менее подвижный образ жизни, чем человекообразные обезьяны, и к тому же способны интенсивно потеть. Эти результаты говорят, что в ходе эволюции у предков человека шел отбор, благоприятствовавший анатомическим и физиологическим изменениям, повышающим эффективность использования воды", - говорится в публикации.

Одна из таких адаптаций - это изменение формы носа с плоской, как у горилл и шимпанзе, на более удлиненную (например, как у Homo erectus), произошедшее примерно 1,6 млн лет назад. "В длинных носовых проходах современного человека водяной пар из выдыхаемого воздуха успевает охладиться и сконденсироваться, превращаясь обратно в жидкость. Таким образом нос помогает удерживать влагу во время дыхания", - отмечает издание.

С точки зрения эволюции важно, что адаптации, которые привели к сокращению потребления воды, позволили предкам людей уходить дальше от ее источников.