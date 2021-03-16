Минцифры предложило дать частным компаниям доступ к медкартам россиян

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В рамках мер по поддержке российской IT-отрасли и цифровизации медицины Минцифры предложило дать частным компаниям - поставщикам электронных медсервисов - доступ к массивам данных о здоровье граждан, которые хранятся в государственных информационных системах, пишет "Коммерсантъ". Данные будут предоставляться без согласия граждан.

Как объяснил газете источник, знакомый с дорожной картой по поддержке IT, эти данные помогут разработать новые IT-сервисы в медицине, расширить возможности применения искусственного интеллекта в диагностике. Для этого будет создан специальный репозиторий медицинских изображений и электронных медкарт.

Если AI-решение получит доступ к массиву данных, после их анализа оно сможет прогнозировать течение болезни и при необходимости корректировать лечение у конкретного человека, выявляя риски на ранней стадии, объяснил газете руководитель пресейл-практики компании "Форсайт" Алексей Выскребенцев.

Это предложение сейчас изучают в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко, добавил источник издания. Профильный чиновник подтвердил газете, что такие инициативы действительно прорабатываются. В аппарате Чернышенко заявили, что мера, о которой идет речь, поддержана Минздравом и ее обсудят на совещании 18 марта.

Минздрав курирует создание единой государственной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), куда будут собраны медицинские данные россиян. В паспорте соответствующего федерального проекта говорится, что к концу 2020 года к ЕГИСЗ должны были подключиться 82% медицинских организаций страны. С 2021 по 2023 год Минздрав планирует потратить около 32 млрд рублей на повсеместное внедрение ЕГИСЗ со всех регионах.

Опрошенные газетой эксперты предупреждают, что в государственные базы не будут поступать данные пациентов частных клиник, которые не подключаются к этим системам. Также они отмечают, что сбор медицинских данных в стране не систематизирован. Юристы же видят возможную проблему в том, что действующее законодательство может потребовать согласия гражданина на сбор даже обезличенных данных.