Петербуржец пытался взыскать с библиотеки 500 тыс. руб. за отказ обслуживать его без маски

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Житель Петербурга обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда в полмиллиона рублей с библиотеки, где его отказались обслуживать из-за отсутствия маски и перчаток.

Соответствующий иск рассматривал Красногвардейский районный суд северной столицы, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Согласно заявлению, в октябре 2020 года истец - местный житель Андрей Соколов - хотел распечатать документы в детской библиотеке №4 на Большой Пороховской улице. Однако сотрудники учреждения ему отказали из-за отсутствия маски и перчаток. По мнению Соколова, этот отказ является незаконным, нарушает его права, в том числе как потребителя, и причинил ему нравственные страдания. В связи с этим он просил взыскать в его пользу 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Представитель ответчика - Централизованной библиотечной системы Красногвардейского района - отметил в суде, что сотрудники, прежде чем отказать в услугах, предложили посетителю надеть имевшиеся в учреждении средства индивидуальной защиты. Соколов не стал этого делать. В свою очередь истец указал, что требования сотрудников библиотеки о ношении масок и перчаток являются неправомерными.

В итоге суд не нашел доказательств того, что истцу были причинены физические и нравственные страдания в результате действий ответчика, и в удовлетворении иска отказал, сообщает пресс-служба.