Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:23Заразились
на 11.03В России 4 360 823+9 270В мире 118 031 889+474 082

Петербуржец пытался взыскать с библиотеки 500 тыс. руб. за отказ обслуживать его без маски

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Житель Петербурга обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда в полмиллиона рублей с библиотеки, где его отказались обслуживать из-за отсутствия маски и перчаток.

Соответствующий иск рассматривал Красногвардейский районный суд северной столицы, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Согласно заявлению, в октябре 2020 года истец - местный житель Андрей Соколов - хотел распечатать документы в детской библиотеке №4 на Большой Пороховской улице. Однако сотрудники учреждения ему отказали из-за отсутствия маски и перчаток. По мнению Соколова, этот отказ является незаконным, нарушает его права, в том числе как потребителя, и причинил ему нравственные страдания. В связи с этим он просил взыскать в его пользу 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Представитель ответчика - Централизованной библиотечной системы Красногвардейского района - отметил в суде, что сотрудники, прежде чем отказать в услугах, предложили посетителю надеть имевшиеся в учреждении средства индивидуальной защиты. Соколов не стал этого делать. В свою очередь истец указал, что требования сотрудников библиотеки о ношении масок и перчаток являются неправомерными.

В итоге суд не нашел доказательств того, что истцу были причинены физические и нравственные страдания в результате действий ответчика, и в удовлетворении иска отказал, сообщает пресс-служба.

Хроника 09 января 2020 года – 11 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург Коронавирус

Новости

Мужчина захватил заложницу в офисе микрозаймов в Северодвинске

Мужчина захватил заложницу в офисе микрозаймов в Северодвинске

На программу туристического кэшбэка в РФ выделят еще 2 млрд рублей

На программу туристического кэшбэка в РФ выделят еще 2 млрд рублей

В Махачкале уничтожили открывшего стрельбу боевика

В России предложили изменить тарифную политику техосмотра

РКН отверг обвинения со стороны Twitter в ограничении свободы дискуссии

РКН отверг обвинения со стороны Twitter в ограничении свободы дискуссии

В России выявили еще 9 270 случаев COVID-19 за сутки

В России выявили еще 9 270 случаев COVID-19 за сутки

В Махачкале силовики начали спецоперацию

"Тулунского маньяка" начнут судить 22 марта в закрытом режиме

В метро Петербурга полностью прекращено движение по зеленой ветке

Что случилось этой ночью: четверг, 11 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');