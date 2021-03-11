В барнаульской школе одновременно заболели 144 ученика

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Барнауле в школу №128 за последние несколько дней на занятия не пришли 144 ребенка из 1738, сообщили в пресс-службе мэрии города. Заболевшие жаловались на расстройство желудка, температуру, рвоту. Ситуацию расследует специальная комиссия.

"По предварительным результатам проверки выяснилось, что заболевшим были поставлены диагнозы: гастроэнтерит, расстройство желудочно-кишечного тракта, ОРВИ", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что пока не подтвержден ни один случай отравления, и добавил, что состояние детей не связано с питанием в школьной столовой.

В школе работают специалисты Роспотребнадзора, ведется эпидемиологическое расследование. Они соберут пробы воды, смывы с поверхностей, возьмут образцы продуктов для лабораторных исследований.

Проверку массового заболевания проводит Следственный комитет. Там сообщили, что вечером 10 марта несколько старшеклассников "почувствовали недомогание с признаками пищевого отравления", а их родители попросили компетентные органы проверить систему питания, поскольку в тот день дети обедали в школьной столовой.