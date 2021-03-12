Facebook по требованию РКН удалил рекламу вакансий наркокурьеров

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Социальная сеть Facebook уведомила Роскомнадзор об удалении страниц и аккаунтов, публикующих рекламу вакансий наркокурьеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

"В ответе представителей Facebook Роскомнадзору сообщается, что страницы и аккаунты, распространявшие рекламу, на которые указывало ведомство, были удалены",- говорится в сообщении РКН.

5 марта РКН направил в адрес администрации Facebook письмо с требованием удалить в социальной сети рекламные сообщения с вакансиями наркокурьеров. Ведомство отметило, что такая реклама популяризирует и положительно оценивает данную противоправную деятельность и что распространение на территории РФ подобного рода информации запрещено.

"Роскомнадзор также потребовал от Facebook провести проверку и привести в соответствие механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента",- отметили в ведомстве.

Там добавили, что "расследование будет продолжено".

11 февраля депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил "Интерфаксу", что направляет запросы в МВД и Роскомнадзор по поводу распространения в Facebook приглашений работать наркокурьерами.

По словам депутата, один его "хороший знакомый неожиданно получил от американской социальной сети Facebook предложение о работе наркокурьером-кладменом, причем, не в личку от кого-то, а прямо через рекламный сервис Facebook". По мнению депутата, этот случай еще раз подтверждает, что соцсети должны нести ответственность за свои действия и фильтровать контент.

В пресс-службе Facebook "Интерфаксу" сообщили, что соцсеть удаляет рекламные объявления, призвав пользователей активно жаловаться на такой и подобный ему запрещенный политикой соцсети контент.

"Мы очень серьезно относимся к случаям появления рекламы, которая нарушает нашу политику. Как только о них узнаем, мы их удаляем, как и произошло в данном случае", - сказал представитель компании Facebook в ответ на вопрос агентства по поводу заявления депутата.

По его словам, у компании "есть специальные команды, которые помогают выявлять и блокировать подобные случаи", а Facebook продолжает инвестировать средства в автоматизированные системы, позволяющие оперативно их выявлять.

Согласно статье 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к такого рода противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 3 до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.