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Число заключенных в колониях сократят за счет исправительных центров

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что рассчитывает кардинально сократить численность осужденных в колониях - до 250-300 тысяч человек за счет их перемещения в исправительные центры. Он сказал это на итоговой коллегии ФСИН.

"Это и уменьшит финансовую нагрузку, и еще больше отразится на положении России в мировом рейтинге пенитенциарных служб", - считает министр.

По данным ФСИН, по состоянию на 1 февраля, в колониях содержится порядка 377 000 осужденных. Право перейти на принудительные работы в исправительных центрах имеют 188 000 человек, отметил Чуйченко.

Он призвал к 2024 году в исправительных центрах и изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, "кратно увеличить количество мест для осужденных к принудительным работам, а к 2030 году - полностью обеспечить имеющиеся потребности".

Исправительные центры для осужденных действуют с 2017 года. На январь 2021 года такие центры были созданы в 75 регионах, а в 2020 год в них отбывали наказание более 12 000 человек.

Минюст ФСИН Константин Чуйченко

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