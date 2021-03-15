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Правительству предложили освободить IT-отрасль от плановых проверок

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Правительству предложили на законодательном уровне освободить от плановых проверок IT-компании. Как пишут "Ведомости", Минцифры включило это предложение в так называемый второй пакет поддержки отрасли. Документ поступил на рассмотрение профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

"Да, такая инициатива прозвучала от отрасли, и было предложено включить ее во второй пакет. Данная мера должна создать более комфортные условия для ведения бизнеса в сфере IT при введении новых льготных налоговых ставок", – подтвердили изданию в пресс-службе Чернышенко.

Речь идет об отмене плановых проверок со стороны пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования и других организаций. Сроки предлагаемого моратория изданию пока не назвали. Если второй пакет будет одобрен, законопроект об отмене проверок может быть подготовлен к осенней сессии Госдумы, считает информированный источник "Ведомостей". В этом случаае ответственными ведомствами станут Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба, добавляет газета.

Также правительству предложены меры под поддержке спроса на отечественные IT-решения и субсидированию новых разработок.

Первый пакет поддержки IT-отрасли включает в основном налоговые льготы: снижение социальных взносов для IT-компаний с 14 до 7,6%, налога на прибыль – с 20 до 3% и обнуление ставки НДС, напоминает издание.

В условиях пандемии к бизнесу предъявляется больше требований, выросло и число выявляемых нарушений, в том числе санитарно-эпидемиологических правил, показал опрос участников рынка.

"Так как меры поддержки отрасли были новыми, появился риск недопонимания в ходе проверок", – сообщил изданию исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. По его словам, для исключения таких ситуаций по просьбе бизнеса были разработаны разъяснения по работе с налоговыми льготами, а также "было предложено отменить контрольно-надзорные проверки IT-организаций, чтобы избежать увеличения административной нагрузки на компании".

Хроника 27 января 2020 года – 15 марта 2021 годаЭкономический кризис
Дмитрий Чернышенко Минцифры Госдума ФНС Минфин коронавирус

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