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Калининградца будут судить за потухший Вечный огонь в Петербурге

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о затушенном Вечном огне на Марсовом поле, сообщает в понедельник пресс-служба городского надзорного ведомства.

Материалы рассмотрит Дзержинский районный суд. На скамью подсудимых сядет 23-летний уроженец Калининграда. Молодому человеку инкриминировано осквернение мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 17 декабря 2020 года обвиняемый из хулиганских побуждений забросал снегом Вечный огонь на Марсовом поле, в результате пламя потухло.

Вечный огонь в Петербурге тушили пять раз за зиму. В большинстве случаев это происходило неумышленно, во время детской игры в снежки.

Петербург Калининград Марсово поле

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