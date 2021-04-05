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Думе предложили ужесточить наказание для пьяных водителей-рецидивистов

Думе предложили ужесточить наказание для пьяных водителей-рецидивистов
Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1142948-7, ужесточающий наказание для водителей, которые повторно привлекаются к уголовной ответственности за езду в нетрезвом состоянии. Речь идет о поправках в статью 264.1 УК.

Авторы поправок предлагают увеличить с двух до трех лет лишения свободы максимальное наказание для водителя, уже имеющего судимость за "пьяное" ДТП с серьезными последствиями - тяжким вредом здоровью или смертью, которого снова уличат в пьяном вождении.

Также они предложили ввести штрафы от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период от двух до трех лет. Среди санкций также перечислены ограничение свободы и принудительные работы на срок до трех лет. При этом вместе с любым наказанием суд сможет дополнительно запрещать осужденному садиться за руль или работать водителем на срок до шести лет.

Сейчас статья 264.1 предусматривает до двух лет лишения свободы за повторную пьяную езду - как для водителей, привлеченных к административной ответственности, так и для осужденных по соответствующим уголовным статьям (с запретом садиться за руль до трех лет). В новой редакции санкции из старой статьи сохраняются для повторной "административки", ужесточается наказание для судимых по уголовному закону водителей.

Наказание неэффективно

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что количество уголовных дел о нетрезвом вождении остается стабильно высоким и фиксируется значительное число повторных преступлений лицами, уже имеющими аналогичную судимость: каждый пятый осужденный за повторную "пьянку" снова садится за руль.

"В целом за 2020 год доля лиц, совершающих повторные преступления по статье 264.1 УК, составила 20% (2018 год - 10%, 2019 - 15%) от общего числа привлеченных к ответственности по данной статье", - отмечается в записке.

При этом в некоторых регионах России этот показатель выше - например, в Удмуртии это почти каждый второй (49%) осужденный по указанной статье, в Мурманской области - почти каждый третий (30%), а в Волгоградской области - каждый четвертый (25%).

"Приведенные статистические данные, а также анализ правоприменительной практики наглядно свидетельствуют об устойчивой тенденции роста повторных преступлений по статье 264.1 УК и неэффективности действующих санкций", - пишут авторы поправок.

Госдума правительство

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