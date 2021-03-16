Дума одобрила штрафы за продажу гаджетов без предустановленного ПО РФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который с 1 июля 2021 года вводит в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для должностных лиц и компаний в случае продаже ими гаджетов без предустановленного на них российского программного обеспечения (ПО).

Поправки в КоАП (N757430-7) были внесены в парламент летом 2019 г. группой депутатов.

Штрафы для должностных установлены в размере от 30 до 50 тыс. рублей, для компаний от 50 до 200 тыс. рублей.

Законопроект об административных штрафах шел в одном пакете с законопроектом, который обязывал продавцов отдельных видов технически сложных товаров производить предустановку на них отечественного ПО. Данная норма вступит в силу с 1 апреля 2021 г.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило перечень оборудования, на которое должно быть предустановлено отечественное ПО. Это смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры, а также системные блоки, имеющие операционную систему. В перечень включены телевизоры с цифровым блоком управления.

Определено 16 классов программ, которые должны быть предустановлены. Это браузеры, поисковые системы, картографические и навигационные системы, программы для доступа к облачным сервисам хранения данных, программы для электронной почты, для обмена мгновенными сообщениями, голосовой помощник, новостные агрегаторы, программы для доступа к онлайн-трансляциям, для доступа к социальным сетям, программы, обеспечивающие аудиовизуальные сервисы, программы для использования национальной платежной системы "Мир", программы для предоставления государственных услуг, офисное программное обеспечение, антивирусные программы, а также программы, которые Минцифры признает социально значимыми.