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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:27Заразились
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Гинцбург заявил, что в РФ и Казахстане могут быть свои штаммы COVID

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Эпидемиологам Казахстана и России следует провести работу по выявлению собственных штаммов возбудителя COVID-19, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"На территории как Казахстана, так и Российской Федерации наверняка формируются собственные новые варианты возбудителя COVID-19. Работа, связанная с их выявлением на территории как Казахстана, так и РФ, тем более, что наша граница самая большая сухопутная граница в мире, - это совместная область для сотрудничества наших эпидемиологов, молекулярных биологов", - сказал Гинцбург во вторник на брифинге.

В частности, казахстанским и российским экспертам следует проверить эффективность воздействия вакцины "Спутник V" на вероятные штаммы, считает он.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор выявил в РФ "южноафриканский" штамм коронавируса. В конце прошлого года в России также выявили "британский" штамм.

Хроника 09 января 2020 года – 16 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Александр Гинцбург Казахстан Коронавирус

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