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Сообщник экс-главы Ростехнадзора по СЗФО осужден условно за хищение 5,6 млрд руб.

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Петербурга приговорил к условному заключению Алексея Шувалова, фигуранта дела о многомиллиардном хищении взносов членов саморегулируемых организаций (СРО). Об этом сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Шувалов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд учел это, а также наличие у фигуранта троих несовершеннолетних детей и престарелых родителей, и приговорил его к четырем годам условного заключения.

Шувалова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.

Установлено, что мужчина был в числе создателей преступной группы, членами которой, по версии следствия, являлись экс-глава Северо-Западного управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Григорий Слабиков, его дочь Елена и другие. Следствие считает, что участники группы создали саморегулируемые организации (СРО) и в период с декабря 2009 года по октябрь 2017 года похищали членские взносы. Используя расчетные счета подконтрольных юридических лиц, они незаконно получили 5,6 млрд рублей.

В настоящий момент дело в отношении Слабиковых и их подельников находится на рассмотрении Дзержинского районного суда города. Еще один фигурант, бизнесмен Марат Каюмов, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал вину и выдал похищенные $811 тыс., в октябре 2020 года был приговорен к трем годам условного заключения.

Петербург Ростехнодзор Алексей Шувалов Григорий Слабиков

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