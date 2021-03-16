Работодателям пообещали субсидии за наем граждан из служб занятости

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала субсидии работодателям за наем граждан, зарегистрированных в службах занятости. Два соответствующих постановления правительства будут скоро подписаны, заявила она в Совете Федерации.

Она уточнила, что постановления будут также касаться тех, кто занимается подготовкой и переподготовкой граждан, зарегистрированных на рынке труда.

10 марта министр труда Антон Котяков сообщил, что численность официально зарегистрированных безработных в России с августа сократилась с 3,7 млн человек до 2,2 млн человек.