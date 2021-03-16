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Экс-полицейский осужден условно за избиение авиадебошира в Мурманске

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Кольский районный суд Мурманской области вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику транспортной полиции аэропорта "Мурманск" по делу об избиении дубинкой задержанного авиадебошира. Об этом сообщает Северо-Западное СУ СКР на транспорте.

Экс-полицейский признан виновным по пункту "а, б" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).

В сообщении говорится, что бывшему полицейскому "назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на один год". Кроме того, в течение еще одного года ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Как установил суд, в сентябре 2020 года полицейский доставил в дежурную часть авиадебошира. Задержанный мужчина совершил административное правонарушение, был пьян и оскорблял сотрудников правоохранительных органов. Однако уже в дежурной части полицейский ударил задержанного в наручниках дубинкой, хотя мужчина "какой-либо опасности не представлял".

В следственном управлении отмечают, что задержанный дебошир был осужден по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Мурманская область МВД

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