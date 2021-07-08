Госдепартамент обеспокоен судьбой в Крыму журналиста Есипенко

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США призвал российские власти освободить украинских политзаключенных после продления в Крыму ареста фрилансеру "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ - иностранным агентом) Владиславу Есипенко до декабря этого года.

"Мы глубоко встревожены информацией о том, что суд в оккупированном Россией Крыму продлил шестимесячный срок содержания под стражей корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко", - говорится в заявлении представитель Госдепартамента Неда Прайса в твиттере.

We are deeply disturbed by the news that a court in Russia-occupied Crimea extended the six-month detention of @RFERL reporter Vladyslav Yesypenko. We call on Russia to end its crack down on independent voices and release all Ukrainian political prisoners now. https://t.co/mW4MEo6ZMc — Ned Price (@StateDeptSpox) July 8, 2021

"Мы призываем Россию прекратить подавление независимых голосов и немедленно освободить всех украинских политических заключенных", - отмечается в нем.

Есипенко был внештатном сотрудником украинской службы "Радио Свобода" (проект "Крым.Реалии" - проект "Радио Свобода", в РФ признано СМИ - иностранным агентом).

Его задержали 10 марта в Крыму, затем арестовали на два месяца и впоследствии продлили арест до июля. Суд Симферополя 6 июля продлил его арест до 18 декабря. По данным центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, мужчина фотографировал и снимал в Крыму места массового пребывания людей и объекты жизнеобеспечения. Сотрудники спецслужбы нашли в машине Есипенко предмет "с внешними признаками самодельного взрывного устройства". Против него возбуждено дело о незаконном изготовлении оружия или боеприпасов (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ).

"Крым.Реалии" и другие проекты "Радио Свобода", финансируемые Конгрессом США через гранты, внесены в России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.