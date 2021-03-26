Суд в Екатеринбурге рассмотрит административные дела против Ройзмана

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Екатеринбурга в пятницу рассмотрит материалы двух протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении экс-мэра города Евгения Ройзмана за участие в несогласованных акциях в поддержку Навального.

Судебные заседания состоятся в 10:00 и 11:30. Дела заведены по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения шествия).

Ранее сообщалось, что полицейские 16 марта в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" ознакомили Ройзмана с двумя административными протоколами за участие в несанкционированных акциях в поддержку Навального, которые проходили в городе 23 и 31 января. 17 марта материалы дел поступили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, на 26 марта назначили заседание.