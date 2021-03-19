"Татнефть" изменит стратегию с учетом декарбонизации и альтернативной энергетики

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - "Татнефть" в сентябре актуализирует стратегию с учетом декарбонизации, альтернативной энергетики, определит новые точки роста компании, заявил глава компании Наиль Маганов на ежегодной конференции трудового коллектива.

"Также в планах продолжить проекты в Ливии, приостановленные в связи с форс-мажорными обстоятельствами в этой стране. Мы надеемся, что в этом году закончим бурение тех скважин, которые мы остановили после революции ливийской, и начнем уже добывать первые тонны нефти, - сказал он. - Наши коллеги сегодня активно занимаются этой программой. И сегодня они уже находятся там: либо в Ливии, либо в Москве, либо близко к Ливии, начинают производство".

Маганов также сообщил, что компания к 2030 году планирует удвоить розничные продажи топлива за счет качественных преобразований и увеличения количества заправок.

По итогам 2020 года объем розничной реализации "Татнефти" вырос на 22% по сравнению с 2019 годом - до более чем 5 млн тонн нефтепродуктов. Общее число АЗС компании по итогам 2020 года - 819 станций.