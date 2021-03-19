В РКН сообщили, что Twitter не реагирует на требования ведомства

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Компания Twitter никак не отреагировала на заявление о том, что у нее есть месяц, чтобы удалить запрещенный в РФ контент, иначе она может быть заблокирована, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

"Они не реагируют, мы не видим обратной связи, не видим каких-то подвижек в том, чтобы на территории РФ эта платформа исполняла законодательство РФ", - сказал Зайцев на пресс-конференции в пятницу.

16 марта замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил "Интерфаксу", что Twitter будет заблокирован в РФ во внесудебном порядке через месяц, если за это время не начнет исполнять требования ведомства. Он отметил, что для блокировки сервиса в РФ "технические возможности есть".

Роскомнадзор не исключает замедления с возможной последующей блокировкой работы других соцсетей и интернет-площадок, в том числе Facebook, Instagram, YouTube и других, если они не будут выполнять требования Роскомнадзора об удалении запрещенного в РФ контента, отметил Субботин.

Роскомнадзор 10 марта заявил, что централизованно замедляет скорость работы Twitter в РФ на всех мобильных устройствах и на половине стационарных компьютеров в связи с тем, что соцсеть не удаляет, несмотря на многочисленные требования ведомства, суицидальный, наркотический и порнографический контент. "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства сообщили, что РКН уведомил компанию Twitter о замедлении работы соцсети и возможной блокировке в РФ в связи с неудалением запрещенного в РФ контента, но администрация соцсети пока не отреагировала.

После того, как РКН объявил о замедлении скорости работы Twitter, пользователи интернета начали жаловаться на проблемы с доступом к целому ряду государственных сайтов. В РКН, Ростелекоме и Минцифры заявили, что это никак не связано с действиями в отношении Twitter.

Представитель Twitter заявил The Wall Street Journal, что компании известно о "всеобщем и неизбирательном" замедлении работы сервиса в РФ, связав действия РКН с желанием ограничить общественную дискуссию в интернете. Twitter проводит политику абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации детей, правилами компании запрещена пропаганда суицида и купля-продажа наркотиков, отметил он.