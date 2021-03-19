"Ростех" выделил ОАК более 30 млрд рублей на покрытие долгов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) получила от госкорпорации "Ростех" более 30 млрд рублей в виде льготных займов на покрытие долгов, сообщили в госкорпорации.

Кроме того, выданы поручительства корпорации на общую сумму свыше 210 млрд, заявил "Интерфаксу" в пятницу представитель госкорпорации.

Проблемный долг ОАК перед банками составляет около 400 млрд руб., сообщил ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов. 12 мая 2020 года на заседании правительственной комиссии была принята программа финансового оздоровления ОАК.

По словам Борисова, эта программа предусматривает господдержку за счет докапитализации и реструктуризации проблемной задолженности корпорации перед банками на 15 лет, "корпоративную и управленческую оптимизацию" в течение трех лет, а также трансформацию научно-конструкторского блока в течение пяти лет.

Экономический эффект от этого "в программный период" оценивается примерно в 300 млрд руб., заявлял вице-премьер. Кроме того, предполагается реализация непрофильных активов ОАК "с ожидаемым эффектом около 17 млрд руб."

На погашение части кредитов государство выделит 250 млрд руб., которые будут внесены в капитал ОАК, писали "Ведомости" со ссылкой на источники в июне 2020 года. Долги еще почти на 150 млрд руб. будут реструктуризированы. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов подтвердил, что примерно треть долга ОАК "будет реструктуризирована на длительный срок и под льготный процент". На уточняющий вопрос, правда ли, что речь идет о реструктуризации на 15 лет и под 2% годовых, о чем ранее писали СМИ, он сказал: "Примерно так".

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ. Ранее крупнейшим акционером компании с долей 92% было государство, в 2019 году этот пакет был передан "Ростеху". Выручка ОАК по МСФО в 2019 году упала на 15%, до 351 млрд руб., говорится в ее отчетности, чистый убыток вырос вдвое - до 60,5 млрд руб. Объем кредитов и займов ОАК на конец 2019 года составлял 535 млрд руб., почти половина из него - 261 млрд руб. - краткосрочная задолженность.

18 марта "Ростех" заявил о планах создать единый корпоративный Центр самолетостроения ОАК, который консолидирует управление всеми авиаконструкторскими бюро: "МиГ", "Сухой", "Туполев", "Ильюшин" и корпорации "Иркут".