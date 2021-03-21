Гендиректора "Петростроя" задержали по делу о многомиллиардных хищениях

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор ООО "Петрострой" Дмитрий Ипатов задержан в аэропорту Пулково, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

Коммерсант собирался вылететь с семьей на Занзибар. Его задержали 19 марта. "Юридически ограничений по передвижению у него не было, но с учетом того, что он является фигурантом уголовного дела, его задержали в порядке ст. 91 УПК РФ", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в воскресенье Московский районный суд изберет в отношении Ипатова меру пресечения.

Официальной информацией по этому поводу "Интерфакс" пока не располагает.

В конце февраля в Петербурге было возбуждено уголовное дело о крупном хищении денег у дольщиков ЖК "Ломоносов" в Петродворцовом районе города, который возводит ООО "Петрострой". По данным правоохранительных органов, с 2016 года компания заключила договоры долевого участия в строительстве почти с 1,4 тыс. человек. Часть полученных денег, как показала проверка, "Петрострой" потратил на иные цели. Причиненный ущерб предварительно оценен в сумму свыше 920 млн рублей.

В начале марта стало известно об еще одном уголовном деле "Петростроя". Следствие полагает, что руководство компании похитило около 5,22 млрд рублей у 6 272 участников долевого строительства ЖК "Северный вальс", "Чистый ручей" и "Материк" в Петербурге.

В свою очередь в "Петрострое" "Интерфаксу" заявляли, что следователи не связывались с представителями застройщика по поводу уголовных дел, о ситуации в компании узнали из СМИ. Более того, упомянутые объекты, по заверению "Петростроя", находятся в высокой степени готовности, и организация обладает средствами для того, чтобы достроить жилье.