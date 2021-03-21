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Суд Петербурга не стал арестовывать гендиректора "Петростроя"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга отказал следствию в избрании меры пресечения в отношении генерального директора ООО "Петрострой" Дмитрия Ипатова, сообщает в воскресенье объединенная пресс-служба судов города.

Ипатов подозревается в привлечении особо крупной суммы на долевое строительство жилья в нарушение закона (ч.2 ст.200.3 УК РФ).

По данным пресс-службы, следствие просило суд избрать в отношении предпринимателя запрет определенных действий. Ипатов и его защитники в свою очередь возражали, полагая, что у следствия не имелось оснований для задержания коммерсанта.

При вынесении решения суд установил, что из представленных материалов установить существо нарушений требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве не представляется возможным, поскольку норма законодательства инкриминируемого Ипатову преступления является бланкетной.

Кроме того, суд не получил объективных данных о том, что Ипатов может скрыться от органов следствия и суда, так как на протяжении длительного времени с момента возбуждения уголовного дела мера пресечения в отношении него не избиралась, обвинение не предъявлялось.

Ранее в воскресенье информированный источник сообщил "Интерфаксу" о задержании Ипатова в аэропорту Пулково. Коммерсант собирался вылететь с семьей на Занзибар.

Петрострой Дмитрий Ипатов

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