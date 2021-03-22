Сотрудники ФСБ изъяли в Подмосковье 40 кг синтетических наркотиков

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ФСБ провела спецоперацию в Клинском городском округе Подмосковья по пресечению деятельности наркоторговцев, члены группы задержаны, изъято 40 кг синтетических наркотиков.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, злоумышленники сбывали наркотики через интернет.

Были установлены активные участники организованной преступной группы, "подтвержден системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности". В ЦОС не уточнили число задержанных участников группы.

"В месте расположения нарколаборатории изъято наркотическое средство альфа-PVP общей массой не менее 40 кг, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества. В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена", - заявили в ФСБ.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о производстве наркотических средств в особо крупном размере.

Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.