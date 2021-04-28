Полиция задержала 16 наркоторговцев в Якутии и Приамурье

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Участники преступной группы, которая занималась сбытом наркотиков в двух дальневосточных регионах, арестованы в Амурской области, сообщает в среду региональное УМВД.

Оперативники при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" и СОБР управления Росгвардии задержали 16 активных участников преступной группы, возраст которых варьируется от 36 до 57 лет. Они сбывали наркотики в Якутии и на севере Приамурья.

"Подозреваемым инкриминируется 15 фактов сбыта наркотических средств растительного происхождения, совершенных в крупном размере. В ходе обысков и задержаний изъято более 7 кг гашишного масла, мобильные телефоны, огнестрельное оружие, патроны, а также денежные средства", - говорится в сообщении.

Среди участников преступной группы жители городов Благовещенск и Зея, а также Тамбовского района Амурской области. Основных фигурантов полицейские задержали одновременно в трех населенных пунктах области. Предполагаемый организатор преступной деятельности - житель Благовещенска 1982 года рождения, по оперативным данным он планировал сбежать за границу.

Шестеро задержанных заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.