Последователи Эдуарда Лимонова перенесли учредительный съезд партии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Политическая партия "Другая Россия Э.В. Лимонова" перенесла съезд с 24 на 25 апреля, а после съезда ее представители подадут в Минюст документы о ее регистрации. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Перенос съезда на день там объяснили тем, что в гостинице, с которой партия договорилась о проведении мероприятия, 24 апреля будут проходить учения МЧС. Администрация отеля предложила активистам провести съезд в другой день. Они перенесли его на 25 апреля.

"Есть риск, что может не успеть состояться публикация в "Российской газете" о переносе даты съезда, которая должна быть за месяц до него, но мы рассчитываем на то, что все получится", - отмечают в пресс-службе.

В 2007 году суды запретили созданную писателем Эдуардом Лимоновым и философом Александром Дугиным незарегистрированную национал-большевистскую партию. Бывшие нацболы создали партию "Другая Россия", ее также не удалось зарегистрировать.

Лимонов умер в марте 2020 года. В сентябре 2020 года его соратники объявили о роспуске партии и о создании новой под названием "Другая Россия Э.В. Лимонова".