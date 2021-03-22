МИД РФ заявил, что "Спутник V" столкнулся с дискриминацией в ЕС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Процесс одобрения российской вакцины "Спутник V" в Европе политизирован, вакцина сталкивается с кампанией дезиформации и дискриминации, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Наша вакцина столкнулась с кампанией дезинформации, дискриминации, демонстративного игнорирования со стороны евроинститутов", - сказал он в понедельник, выступая в Госдуме на заседании "круглого стола" "Россия и Европа: реалии и перспективы".

В то же время, по словам замминистра, "сегодня здравый смысл постепенно берет верх". Он напомнил, что российская вакцина уже зарегистрирована отдельными странами - членами ЕС, а также достигнута договоренность о производстве вакцины в Италии.

"Тем не менее, мы видим, что попытки не допустить использования "Спутника V" на территории Евросоюза продолжаются, делаются политические заявления, которые нельзя интерпретировать иначе как сугубо политизированные", - отметил Грушко.