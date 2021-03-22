Попавшая под лавину в Заполярье девочка погибла

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Девочка-подросток, которая попала под снежную массу, сошедшую с горы Маннепахк в районе станции Имандра (Мурманская область), погибла, сообщили журналистам в региональном управлении СКР.

"Ребенок погиб", - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, в ГУ МЧС России по Мурманской области сообщили об обнаружении подростка, отметив, что "в данный момент организуются мероприятия по эвакуации".

Ранее сообщалось, что рядом с тургруппой из 13 подростков в Хибинах сошла лавина, один ребенок оказался под снегом.