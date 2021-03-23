Девочка, признанная погибшей под лавиной под Мурманском, оказалась жива

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Девочка из организованной детской тургруппы из Санкт-Петербурга, которая считалась погибшей после схода снежной массы на горе Маннепахк в Мурманской области, оказалась жива, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора Андрея Чибиса, который в ночь на вторник выехал в Мончегорск, один из ближайших к месту происшествия городов.

"Первая группа спасателей добралась до туристической группы. Андрей Владимирович дозвонился до руководителя группы, и он сообщил, что девочка жива, но в тяжелом состоянии", - сообщили в пресс-службе главы региона.

Собеседник агентства добавил, что сейчас решается вопрос эвакуации туристов. Один из рассматриваемых вариантов - применение малой авиации, вертолет готов к вылету.

При этом сейчас изучается вопрос, каким образом ранее появилась информация о гибели девочки.

Ранее "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по Мурманской области сообщили, что спасатели на снегоходах пробиваются к туристической группе, чтобы эвакуировать детей.

Было принято решение доставить детей в одну из гостиниц Мончегорска.

Всего в туристическую группу из Санкт-Петербурга входили 16 человек, включая 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что следственное управление СКР по Мурманской области сообщило об обнаружении девочки. Реанимационные действия не принесли результата, и она была признана погибшей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в соцсетях также сообщал, что всего "под снегом оказались трое подростков", включая погибшую.

Как сообщалось, информация об организованной и зарегистрированной группе туристов, которая попала под снежную массу в районе Имандры, поступила в МЧС около 18:00 мск.

В спасательном ведомстве сообщили, что один ребенок находится под снегом. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждаются, их состояние удовлетворительное.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Имандры под лавину попала девочка 2008 года рождения, которая входила в состав туристической группы.