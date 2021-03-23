Третью смену в школах РФ планируют ликвидировать к 2025 году

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Министерство просвещения планирует к 2025 году ликвидировать третью смену в российских школах благодаря строительству новых учебных заведений, заявил во вторник глава ведомства Сергей Кравцов.

"Идет строительство школ. С этого года уже есть постановление правительства. По государственно-частному партнерству (ГЧП) мы построим на 500 школ больше, чем планировалось. Таким образом, мы создадим более 1 миллиона мест к 2025 году и закроем третью смену", - сказал Кравцов на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

По словам министра, выплата федеральных грантов на строительство новых школ продлена до 2038 года.

"В ближайшие годы по линии ГЧП в строительство школ будет привлечено 300 млрд рублей, к тем деньгам, которые есть. Мы пролонгировали до 2038 года и договорились с Минфином, по выплате грантов за счет федерального бюджета, чтобы снять нагрузку с региональных бюджетов", - сказал Кравцов.

Он также сообщил, что в текущем году будет введено 112 тыс. мест в детских садах, что позволит закрыть данную потребность. В 2020 году, несмотря на пандемию, в российских детских садах было введено 122 тыс. мест, отметил Кравцов.

На днях зампред правительства РФ Татьяна Голикова сообщала, что на начало 2021 года число обучающихся в третью смену в российских школах снизилось почти на 5 тыс. человек или на 20,6% по сравнению с 2019 годом.

"Мы рассчитывали, что ликвидируем полностью третью смену, но, к сожалению, (...) пандемия (COVID-19) этому помешала, и пока третья смена сохраняется в четырех регионах страны - это республики Бурятия, Дагестан, Тыва и Чеченская республика", - сказала Голикова, выступая в Совете Федерации 16 марта.

По ее словам, эту проблему планируется решить "в ближайшее время".