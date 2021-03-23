Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:18Заразились
на 23.03В России 4 474 610+8 457В мире 123 678 061+470 490

Третью смену в школах РФ планируют ликвидировать к 2025 году

Третью смену в школах РФ планируют ликвидировать к 2025 году
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Министерство просвещения планирует к 2025 году ликвидировать третью смену в российских школах благодаря строительству новых учебных заведений, заявил во вторник глава ведомства Сергей Кравцов.

"Идет строительство школ. С этого года уже есть постановление правительства. По государственно-частному партнерству (ГЧП) мы построим на 500 школ больше, чем планировалось. Таким образом, мы создадим более 1 миллиона мест к 2025 году и закроем третью смену", - сказал Кравцов на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

По словам министра, выплата федеральных грантов на строительство новых школ продлена до 2038 года.

"В ближайшие годы по линии ГЧП в строительство школ будет привлечено 300 млрд рублей, к тем деньгам, которые есть. Мы пролонгировали до 2038 года и договорились с Минфином, по выплате грантов за счет федерального бюджета, чтобы снять нагрузку с региональных бюджетов", - сказал Кравцов.

Он также сообщил, что в текущем году будет введено 112 тыс. мест в детских садах, что позволит закрыть данную потребность. В 2020 году, несмотря на пандемию, в российских детских садах было введено 122 тыс. мест, отметил Кравцов.

На днях зампред правительства РФ Татьяна Голикова сообщала, что на начало 2021 года число обучающихся в третью смену в российских школах снизилось почти на 5 тыс. человек или на 20,6% по сравнению с 2019 годом.

"Мы рассчитывали, что ликвидируем полностью третью смену, но, к сожалению, (...) пандемия (COVID-19) этому помешала, и пока третья смена сохраняется в четырех регионах страны - это республики Бурятия, Дагестан, Тыва и Чеченская республика", - сказала Голикова, выступая в Совете Федерации 16 марта.

По ее словам, эту проблему планируется решить "в ближайшее время".

Сергей Кравцов Минпросвещения

Новости
Пандемия коронавируса

ЦБ отметил рост числа попыток обмануть граждан за счет темы COVID-19

РКН счел, что Twitter удаляет запрещенный контент недостаточно быстро

Кабмин разрешил защиту докторских диссертаций в виде научного доклада

Кабмин разрешил защиту докторских диссертаций в виде научного доклада

Вильфанд пообещал россиянам теплую весну и лето

Вильфанд пообещал россиянам теплую весну и лето

РКН хочет обязать операторов возмещать ущерб от утечки персональных данных

В РФ предложили изымать у чиновников незаконно полученные деньги

Пандемия коронавируса

В России за сутки зарегистрировано 8,4 тыс. новых заболевших COVID-19

В России за сутки зарегистрировано 8,4 тыс. новых заболевших COVID-19
Пандемия коронавируса

Голикова допустила подъем заболеваемости COVID в марте-апреле

Суд над Михаилом Менем перенесли из Иванова в Москву

Пандемия коронавируса

Минтруд предложил сделать COVID-вакцинацию необязательной для сотрудников на удаленке

Минтруд предложил сделать COVID-вакцинацию необязательной для сотрудников на удаленке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');