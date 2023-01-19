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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Строители призвали не запрещать в России обучение школьников в две смены

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Обучение в две смены могло бы решить проблему нехватки школьных зданий в стране, считает президент Ассоциации "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Он сказал об этом на круглом столе в Совете Федерации по проблемам строительства социальных учреждений вместе с жильем.

"У нас по нормативам мы считаем обеспеченность школьными местами со школой, работающей в одну смену. Конечно, идея хорошая, но вместе с тем фактический коэффициент использования здания в городах-миллионниках составляет 2,3. Муниципалы, когда планируют загрузку, реально им пользуются. Здесь, наверное, нужно на какой-то период предусмотреть полноценное двухсменное образование", - сказал Глушков.

"Ну, не получается у нас мгновенно перейти к односменной системе образования", - добавил он.

Сенатор Александр Высокинский при этом напомнил о работе учреждений дополнительного образования.

"Как только завтра все школы учатся в одну смену, во вторую смену захлебывается допобразование всё. Сейчас оно работает тоже в две смены. Это цепляется одно за одним", - заверил Высокинский.

Президент Владимир Путин в 2015 году выступил за перевод школьников на учебу в одну смену.

Нострой Антон Глушков Александр Высокинский
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