Голикова допустила подъем заболеваемости COVID в марте-апреле

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в марте-апреле может быть подъем заболеваемости коронавирусом, при этом сейчас идет устойчивое снижение числа заболевших, оснований для закрытия из-за COVID-19 нет.

"У нас идет пока устойчивое снижение заболевания, мы здраво оцениваем ситуацию марта-апреля (...) Может быть небольшой подъем", - сказала Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому в YouTube-канале "Антонимы".

При этом она отметила, что "мы сейчас не видим оснований для закрытия - мы находимся в периоде стабилизации и снижения (заболеваемости)".

Голикова уточнила, что во время новогодних праздников были опасения о том, что может начаться рост заболеваемости коронавирусом, в частности, из-за поездок внутри страны и за рубеж, но этого не произошло.

По ее мнению, рост заболеваемости в зарубежных странах связан с тем, что в странах вводился локдаун и у населения не выработался коллективный иммунитет.

"Мы видим, как развивается эпидситуация у них и у нас. Одной из причин такого развития является то, что они перманентно закрывались, люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса", - заявила вице-премьер.