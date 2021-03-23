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ЦБ признал несостоявшимся выпуск акций ЧТПЗ на 25% от уставного капитала

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Банк России признал несостоявшимся дополнительный выпуск акций ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) номинальной стоимостью 76 424 084 рублей, который компания планировала к размещению в начале прошлого года, до смены владельца, следует из сообщения ЧТПЗ. Выпуск фактически не размещался.

ЦБ регистрировал этот выпуск 10 февраля 2020 года после того, как в конце 2019 года ЧТПЗ заявил, что рассматривает возможность проведения IPO на Московской бирже как один из вариантов в рамках укрепления публичного статуса и финансирования дальнейшего роста компании. Обыкновенные акции номиналом 1 рубль предполагалось размещать по открытой подписке.

Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00182-А.

В случае полного размещения выпуска уставный капитал компании увеличился бы на 25%. Сейчас уставный капитал ЧТПЗ составляет 305 696 336 рублей, он разделен на 305 696 336 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

В начале мая 2020 года группа ЧТПЗ, по сути, отказалась от планов IPO, констатировав "негативные события последних месяцев на международных рынках капитала".

В марте 2021 года ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) объявило, что купило 86,54% акций ЧПТЗ у контролирующего акционера Андрея Комарова. Владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством.

В периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ЧТПЗ.

Согласно оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", доля объединенной компании на российском трубном рынке вырастет до 35%. При этом она усилит лидирующие позиции в сегменте OCTG-труб, повысив долю до 67%, станет лидером по выпуску бесшовных промышленных труб с долей 84%. Доля на рынке труб большого диаметра повысится до 30%.

Банк России ЧТПЗ ВТБ Капитал ТМК Андрей Комаров

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