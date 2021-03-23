РКН хочет обязать операторов возмещать ущерб от утечки персональных данных

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор предлагает обязать операторов компенсировать ущерб от утечки персональных данных, исходя из величины нанесенного вреда, заявил замглавы РКН Владимир Логунов.

Как рассказал Логунов на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по кибербезопасности, предлагается обязать операторов рассчитывать размер денежной компенсации "в соответствии с нанесенным ущербом субъекту персональных данных". Это нужно, чтобы возмещение морального ущерба от утечки данных "было соразмерно" нанесенному вреду, пояснил замглавы ведомства.

По его словам, эту идею Роскомнадзор планирует проработать на площадке Госдумы.