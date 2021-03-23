Путин сделает прививку от коронавируса без камер

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин не собирается превращать свою вакцинацию от коронавируса в публичное мероприятие, он и без этого уделяет большое внимание пропаганде прививок от COVID-19, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, почему не будут опубликованы кадры того, как прививается глава государства.

Комментируя слова одного из журналистов о том, что кадры вакцинации президента могли бы стать хорошим стимулом для других россиян сделать себе прививку от коронавируса, Песков сказал: "Президент и так, вы видите, достаточно значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, с производством вакцин и так далее и тому подобное. Поэтому президент для пропаганды вакцин и так делает очень много".

Российский лидер, как ожидается, сделает прививку вечером во вторник, 23 марта.

"Мы ожидаем, что до конца дня, вечером он прививку сделает", - сказал Песков.

У пресс-секретаря журналисты также спросили, поедет ли глава государства куда-то, чтобы сделать прививку, или врачи придут к нему сами.

"Я не могу этого сказать, я точно не знаю. Как врач посчитает необходимым, так все и будет сделано. Прививка - это несложная процедура, и учитывая президентский рабочий график, это будет сделано так, чтобы минимально повлиять на рабочее время президента", - ответил он.

У Пескова вновь спросили, какой именно вакциной привьется глава государства.

"Одной из трех... Мы не будем специально говорить, какой. Все три российские вакцины абсолютно надежные. Они очень хорошие, надежные и эффективные", - ответил представитель Кремля.