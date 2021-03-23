Кудрин сообщил Путину, что проблемы с выплатами врачам в целом решены

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ в целом урегулировало проблемы, которые возникли в регионах со стимулирующими выплатами врачам, работающим во время пандемии, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Мы проверяли стимулирующие выплаты врачам. По тем жалобам, которые возникли, мы провели системную проверку во всех субъектах Российской Федерации, привлекая контрольные и счетные органы субъектов РФ с выходом до конкретных больниц", - сказал Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что в целом по мониторингу стимулирующих выплат врачам "правительство урегулировало ситуацию". "Сейчас существенно, в разы упало количество замечаний и жалоб. В этом смысле нормативная база, наконец, заработала", - добавил Кудрин.

Изначально, как отметил глава Счетной платы, каждый субъект и каждый муниципалитет, больница сами определяли какие-то особенности этих выплат. "Сейчас наконец достигли важных очень принципов. Хотя между субъектами есть очень большая разница по количеству врачей на пациента, которые получают эту выплату, отличающуюся в разы. Но работа продолжается", - добавил Кудрин.

Он сообщил также, что скоро завершится проверка закупок медоборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, проверяются гарантии, которые предоставлены бизнесу - получены ли они своевременно, либо были нарушения. "Такие проверки, как правило, завершились и в ближайшее время выйдут на коллегию", - сказал глава Счетной палаты.