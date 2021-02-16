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Из резервного фонда правительства на ковид-выплаты медикам выделят 50 млрд рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда правительства почти 50 млрд рублей на соцвыплаты медработникам, которые работают с коронавирусными пациентами, и сотрудникам организаций, помогающих в лечении COVID-19. Такое распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В соответствии с распоряжением Минфину в 2021 году выделят из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в 49 117 337 300 рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования России. Средства пойдут на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающим помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению COVID-19, медработникам, контактирующим с коронавирусными пациентами.

Ранее 16 февраля стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин своим постановлением выделил 3 млрд рублей на стимулирующие выплаты медработникам, которые работают с ковид-больными.

В пресс-службе мэрии уточнили, что в больницах врачи за это получают по 70 000 рублей в месяц, средний медперсонал - 50 000 рублей, младший медперсонал и другие сотрудники - по 30 000 рублей. В системе скорой помощи врачи получают по 50 000 рублей в месяц, средний медперсонал - 30 000 рублей. В амбулаторных центрах компьютерной томографии и поликлиниках врачи будут получать по 70 000 рублей, средний медперсонал - по 50 000 рублей.

Врачи и средний медперсонал, непосредственно выполняющие исследования методом КТ, будут получать по 30 и 25 тысяч рублей в месяц.

Хроника 09 января 2020 года – 16 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мишустин правительство Москва коронавирус

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