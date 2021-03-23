Судимого жителя Удмуртии задержали по подозрению в убийстве ребенка

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали 27-летнего ранее судимого жителя удмуртского Сарапула, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки.

Как сообщает пресс-служба СКР, тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в ее квартире в ночь на вторник.

По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний знакомый ее матери. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Информированный источник уточнил агентству, что девочка росла в неблагополучной семье, а подозреваемый был ранее судим за грабеж и мог употреблять наркотики. По его словам, молодой человек был задержан в селе недалеко от города.