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Судимый житель Удмуртии арестован по подозрению в убийстве школьницы

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сарапульский городской суд в среду арестовал до 23 мая местного жителя, подозреваемого в убийстве школьницы. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества.

В ночь на вторник вернувшаяся домой жительница города Сарапула обнаружила свою 11-летнюю дочь убитой. В соседнем селе по подозрению в этом преступлении был задержан ее ранее судимый за грабеж 27-летний знакомый, злоупотребляющий наркотиками.

Возбуждены уголовные дела по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) и части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Проверку также начала прокуратура Удмуртии.

Удмуртия

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