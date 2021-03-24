ВВС Израиля нанесли ответный удар по объектам ХАМАС в Секторе Газа

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по объектам ХАМАС ("Исламское движение сопротивления") в Секторе Газа.

"В ответ на ракету, выпущенную сегодня вечером из Газы по Израилю, истребители армии обороны Израиля и боевые вертолеты нанесли удар по ракетному заводу и военному посту ХАМАС", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере ВВС Израиля.

In response to the rocket fired from Gaza into Israel tonight, IDF fighter jets and attack helicopters struck a Hamas rocket manufacturing site and military post.



Hamas will bear the consequences for terror activity against Israeli civilians. — Israel Defense Forces (@IDF) March 24, 2021

"ХАМАС будет нести ответственность за террористическую деятельность против израильского гражданского населения", - добавили израильские военные.

Во вторник вечером ракета была выпущена из Сектора Газа в сторону Израиля и упала на открытой местности близ города Беер-Шева. В этот день в Израиле начались выборы в Кнессет 24-го созыва, в город приехал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

ХАМАС признан террористической организацией Евросоюзом, Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло движения.