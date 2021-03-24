Гособвинение обжаловало приговор Карине Цуркан по делу о шпионаже

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Государственное обвинение обжаловало приговор бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" Карине Цуркан, осужденной за шпионаж, сообщили "Интерфаксу" в правозащитном объединении "Команда 29", адвокаты которой защищают Цуркан.

"Генпрокуратура внесла апелляционное представление на приговор Карине Цуркан: сторона обвинения не согласна с тем, что время, которое Карина провела в СИЗО, нужно засчитать в срок наказания из расчета один день в СИЗО за полтора - в колонии", - сообщили в "Команде 29".

Там пояснили, что гособвинение просить апелляционный суд приравнять один день, проведенный Цуркан под стражей, к одному дню в колонии.

"Не только у защиты есть претензии к приговору, но и у прокуратуры. Это говорит о том, что дело настолько гнилое, что результатом его рассмотрения недовольны обе стороны", - прокомментировал представление адвокат Цуркан, руководитель "Команды 29" Иван Павлов.

Согласно закону, при назначении осужденному наказания с отбыванием в колонии общего режима, день под стражей засчитывается за полтора в колонии, однако по ряду категорий преступлений, в том числе о госизмене и шпионаже, расчет производится по формуле "день за день".

Мосгорсуд 29 декабря 2020 года приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима за шпионаж. Кроме того, суд обратил в доход государства изъятые у нее более 656 млн руб.

По версии обвинения, Цуркан, будучи членом правления - руководителем блока трейдинга "Интер РАО", в сентябре 2015 года передала секретные сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины Службе информации и безопасности Молдавии (СИБ РМ).

Цуркан вину не признала ни на следствии, ни в суде.