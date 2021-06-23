Апелляция признала законным наказание для Карины Цуркан за шпионаж

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений наказание в 15 лет колонии общего режима, назначенное бывшему топ-менеджеру компании "Интер РАО" Карине Цуркан по делу о шпионаже.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, соответствующее решение апелляционная инстанция вынесла в среду.

Вместе с тем, суд изменил приговор Мосгорсуда Цуркан в части зачета времени, которое она провела в СИЗО: теперь оно рассчитано не как день за полтора, а как день за день. Об этом апелляционную инстанцию просило гособвинение.

Согласно закону, при назначении осужденному наказания с отбыванием в колонии общего режима, день в СИЗО засчитывается за полтора в колонии, однако по ряду категорий преступлений, в том числе о госизмене и шпионаже, расчет производится по формуле "день за день".

Цуркан осудили в декабре 2020 года. Мосгорсуд признал ее виновной по делу о шпионаже в пользу Молдавии.

Засекреченное дело

Согласно фабуле дела, не позднее 29 сентября 2015 Цуркан передала в Службу информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) "сведения по поставке электроэнергии в определенный период из Российской Федерации на территорию Украины".

Согласно обвинению, до июня 2016 года Цуркан была гражданкой Молдавии и еще с 16 августа 2004 года конфиденциально сотрудничала с СИБ РМ под конспиративным псевдонимом "Карла". За сотрудничество с СИБ Цуркан якобы получала вознаграждение.

Цуркан вину не признала ни на следствии, ни в суде. Согласно позиции защиты, доказательства обвинения были сфальсифицированы, а само преследование Цуркан из мести мог инициировать бывший президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук. Одной из целей того, кто "организовал" ее преследование, Цуркан также называла бывшего замминистра Вячеслава Кравченко.

Процесс в отношении Цуркан проходил в закрытом режиме, так материалы ее дела засекречены.

Цуркан была арестована летом 2018 года. В настоящее время она находится под стражей в московском СИЗО "Лефортово".