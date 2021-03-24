Песков не назвал вакцину от коронавируса, которой привился Путин

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявляют о надежности всех трех зарегистрированных в России вакцин от коронавируса, а какой именно привился президент РФ Владимир Путин, знают лишь он сам и врач, делающий прививку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил журналистам, что на фоне эффективности всех вакцин "нет никакой разницы, какой именно вакциной привился президент".

Пескова спросили, предстоит ли Путину второй укол вакцины. "Да, это был первый укол. Соответственно, недельки через три - второй", - сказал он.

Накануне Песков сообщил, что Путин во вторник привился от коронавируса, чувствует себя нормально и в среду будет полноценно работать.