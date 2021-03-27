Путин после прививки от коронавируса держал рядом градусник

Президент РФ Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассказал, что готовился к проявлению побочных симптомов после прививки от коронавируса, которую он сделал на минувшей неделе, на всякий случай, на тумбочке у него лежал градусник.

"Я, на всякий случай, положил к себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, кадры которого опубликованы на сайте канала.

При этом президент РФ отметил, что все подробности его вакцинации знает только его личный врач.

Российский лидер сделал первую часть прививки от коронавируса во вторник, 23 марта. После вакцинации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин чувствует себя хорошо.

Какой именно прививкой вакцинировали президента, не сообщается. В Кремле лишь подчеркивали, что это российская вакцина. "Все надежные и хорошие", - сказал Песков.