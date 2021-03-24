Уголовное дело возбуждено в отношении главы Майкопа

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Глава Майкопа Андрей Гетманов стал фигурантом уголовного дела, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СК РФ по Адыгее.

"Возбуждено уголовное дело в отношении Андрея Гетманова, решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

Номер статьи УК РФ он не уточнил.

Гетманов был избран главой Майкопа в феврале 2018 года. До этого Гетманов служил на космодроме "Байконур", а позже занимал пост депутата Государственного совета Адыгеи.